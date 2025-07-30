Сегодня в Омской области простятся с пятью участниками СВО

30 июля в Омской области состоится прощание с пятью военнослужащими, погибшими при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Траурные церемонии пройдут в один день, но в разных селах региона.
Среди погибших — 30-летний младший сержант Андрей Прошкин из поселка Аксеново Усть-Ишимского района. Он погиб 1 июля. По данным администрации района, Андрей ранее проходил срочную службу с 2012 по 2013 год, а затем работал водителем автокрана вахтовым методом. Контракт он заключил в марте 2022 года и служил командиром отделения, командиром боевой машины.
Еще один житель Усть-Ишимского района, 36-летний Рустам Рашитов, уроженец села Уленкуль Большереченского района, был мобилизован осенью 2022 года. До этого он работал мастером столярного и мебельного производства, а также монтажником технологических трубопроводов. В 2016 году вместе с семьей переехал в Усть-Ишим. Рустам погиб 9 декабря 2024 года, будучи сержантом противотанкового артиллерийского взвода.
Также 30 июля простятся с 39-летним Вячеславом Яроцким из Знаменки, погибшим 8 апреля. Подробной информации о нем местные власти не предоставили.
В селе Сажино Тюкалинского района простились с младшим сержантом мотострелкового полка Евгением Люндышевым. Еще один погибший военнослужащий из Тюкалинского района также будет похоронен в этот день.
Редакция «КП Омск» выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших героев.