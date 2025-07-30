Сегодня в Омской области простятся с пятью участниками СВО

Еще один житель Усть-Ишимского района, 36-летний Рустам Рашитов, уроженец села Уленкуль Большереченского района, был мобилизован осенью 2022 года. До этого он работал мастером столярного и мебельного производства, а также монтажником технологических трубопроводов. В 2016 году вместе с семьей переехал в Усть-Ишим. Рустам погиб 9 декабря 2024 года, будучи сержантом противотанкового артиллерийского взвода.