ВСУ в очередной раз столкнулись с нехваткой личного состава. Боевики бегут из населенных пунктов и укреплений на донецком направлении. Они пытаются сохранить жизни на фоне дефицита солдат. Такими данными поделился военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин, пишет ТАСС.
Он заявил, что украинские солдаты отступают по всей линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Военные бегут, сообщая родным, что не хотят «умирать в этом укрепе», добавил спикер.
«Тот личный состав, который есть в наличии, не рассчитан на защиту протяженного участка фронта и такого укрепрайона. Из-за кризиса личного состава им приходится оставлять населенные пункты и укрепрайоны, чтобы сохранить себе жизнь», — рассказал Ян Гагин.
Украинское командование подтвердило дефицит солдат. Армия испытывает катастрофическую нехватку войск, в том числе, в Константиновке.