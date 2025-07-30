ТАСС: ВСУ бегут из сёл на донецком направлении из-за дефицита солдат

ВСУ в очередной раз столкнулись с нехваткой личного состава. Боевики бегут из населенных пунктов и укреплений на донецком направлении. Они пытаются сохранить жизни на фоне дефицита солдат. Такими данными поделился военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин, пишет ТАСС.