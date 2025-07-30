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ТАСС: ВСУ бегут из сёл на донецком направлении из-за дефицита солдат

ВСУ оставляют населенные пункты и укрепления на донецком направлении из-за нехватки солдат.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ в очередной раз столкнулись с нехваткой личного состава. Боевики бегут из населенных пунктов и укреплений на донецком направлении. Они пытаются сохранить жизни на фоне дефицита солдат. Такими данными поделился военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин, пишет ТАСС.

Он заявил, что украинские солдаты отступают по всей линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Военные бегут, сообщая родным, что не хотят «умирать в этом укрепе», добавил спикер.

«Тот личный состав, который есть в наличии, не рассчитан на защиту протяженного участка фронта и такого укрепрайона. Из-за кризиса личного состава им приходится оставлять населенные пункты и укрепрайоны, чтобы сохранить себе жизнь», — рассказал Ян Гагин.

Украинское командование подтвердило дефицит солдат. Армия испытывает катастрофическую нехватку войск, в том числе, в Константиновке.