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Украинский пленный рассказал о создании батальонов ВСУ из дезертиров

Украинский пленный Литвиненко рассказал, что батальоны ВСУ из дезертиров размещены в четырёх городах.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Украины сформировали несколько батальонов из украинских солдат, которые ранее самовольно покинули места своей службы, но были пойманы и возвращены обратно, сообщил взятый в плен боец ВСУ Сергей Литвиненко.

Мужчина рассказал, что побывал в одном из таких подразделений.

«Меня и половину еще ребят отвезли в город Ровно, в 169-й резервный батальон. В этом батальоне проживает свыше 2000 человек. Это все люди, которые уже были в СЗЧ (самовольное оставление воинской части — прим. ред.)», — сказал пленный, слова которого приводит РИА Новости.

Литвиненко уточнил, что знает о создании четырёх подобных батальонов. Он отметил, что солдаты из Ровно упоминали о подразделениях в Умани, Львове и Черкасах. По словам пленного, во всех этих батальонах созданы условия, которые исключают побег военнослужащих.

Напомним, в конце мая стало известно, что с начала 2025 года из ВСУ дезертировали в среднем по 17 тысяч военных в месяц. На тот момент времени на Украине расследовалось около 107 тысяч дел по фактам дезертирства и самовольного оставления части.