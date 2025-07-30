Украинский пленный рассказал о создании батальонов ВСУ из дезертиров

Вооружённые силы Украины сформировали несколько батальонов из украинских солдат, которые ранее самовольно покинули места своей службы, но были пойманы и возвращены обратно, сообщил взятый в плен боец ВСУ Сергей Литвиненко.
Мужчина рассказал, что побывал в одном из таких подразделений.
«Меня и половину еще ребят отвезли в город Ровно, в 169-й резервный батальон. В этом батальоне проживает свыше 2000 человек. Это все люди, которые уже были в СЗЧ (самовольное оставление воинской части — прим. ред.)», — сказал пленный, слова которого приводит РИА Новости.
Литвиненко уточнил, что знает о создании четырёх подобных батальонов. Он отметил, что солдаты из Ровно упоминали о подразделениях в Умани, Львове и Черкасах. По словам пленного, во всех этих батальонах созданы условия, которые исключают побег военнослужащих.
Напомним, в конце мая стало известно, что с начала 2025 года из ВСУ дезертировали в среднем по 17 тысяч военных в месяц. На тот момент времени на Украине расследовалось около 107 тысяч дел по фактам дезертирства и самовольного оставления части.