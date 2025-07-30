ВСУ не хватает живой силы под Волчанском: о продвижении ВС РФ в Харьковской области

Он сообщил, что боевики ВСУ не справляются с наступлением ВС России. Эксперт указал на дефицит живой силы, который наблюдается у ВСУ, в том числе, на данном направлении. Бойцам РФ удалось также продвинуться в районе Старицы, отметил спикер.