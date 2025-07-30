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ВСУ не хватает живой силы под Волчанском: о продвижении ВС РФ в Харьковской области

Марочко сообщил о наступлении РФ под Волчанском на фронте шириной 20 км.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска продолжают активные наступательные действия в Харьковской области. Бойцам удалось расширить линию боевого соприкосновения под Волчанском до 20 километров. Об этом оповестил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

Он сообщил, что боевики ВСУ не справляются с наступлением ВС России. Эксперт указал на дефицит живой силы, который наблюдается у ВСУ, в том числе, на данном направлении. Бойцам РФ удалось также продвинуться в районе Старицы, отметил спикер.

«В целом на данном участке ВС России действуют на фронте шириной порядка 20 км, что очень осложняет ситуацию украинским боевикам из-за ограниченного ресурса в живой силе, вооружении и военной технике», — поделился сведениями Андрей Марочко.

Солдаты ВСУ оставляют позиции и на донецком направлении. Они пытаются сохранить жизни на фоне дефицита военных.