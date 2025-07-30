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Боец Ялушкевич: Российские войска идут катком по ВСУ у Димитрова в ДНР

ВС РФ давят на ВСУ в районе Димитрова в ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные «идут катком» по боевикам нелегитимного украинского лидера у Димитрова в Донецкой Народной Республике. Интенсивность продвижения в городе очень высокая. Об этом ТАСС сообщил штурмовик Роман Ялушкевич.

По его словам, российские штурмовики сейчас очень плотно работают по противнику на подступах к Мирнограду (Димитров — Прим. Ред.).

«Слушаем эфиры, и слышишь, как парни работают, очень плотно. Мы как бы сметаем там их [ВСУ] катком», — сказал штурмовик.

ВСУ не выдерживают такого натиска, потому бегут со своих позиций или сдаются в плен.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили сразу два населенных пункта — Новоукраинку в Донецкой Народной Республике и Темировку в Запорожской области.

Позже военкор Александр Коц пояснил, что Новоукраинка — село в Покровском районе бывшей Донецкой области с довоенным населением около 30 человек. Расположено на трассе Е50 в трех километрах к югу от Покровска и в двух километрах к востоку от ранее освобожденной Бельгийки. Удавка вокруг покровско-мирноградской агломерации продолжает затягиваться.