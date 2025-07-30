Боец Ялушкевич: Российские войска идут катком по ВСУ у Димитрова в ДНР

Позже военкор Александр Коц пояснил, что Новоукраинка — село в Покровском районе бывшей Донецкой области с довоенным населением около 30 человек. Расположено на трассе Е50 в трех километрах к югу от Покровска и в двух километрах к востоку от ранее освобожденной Бельгийки. Удавка вокруг покровско-мирноградской агломерации продолжает затягиваться.