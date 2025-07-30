Чувствовал скорое начало налетов и предупреждал: четвероногий друг помогал ВС РФ под Артемовском

Как KP.RU писал ранее, коты из зоны СВО будут выступать в театре Юрия Куклачева. Многие животные приехали из одного блиндажа или подвала, а после жили вместе в приюте, который расположен в Донецке. На передовой бравые коты сражаются с грызунами, а также выполняют еще одну крайне важную задачу.