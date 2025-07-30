Чувствовал скорое начало налетов и предупреждал: четвероногий друг помогал ВС РФ под Артемовском

Собака по кличке Рыжий спасала солдат добровольческого отряда «Барс-16», которые находились под Артемовском. Как рассказала основательница донецкого приюта для собак «Четыре лапки» Ирина Волик агентству РИА Новости, пес чувствовал скорое начало обстрелов или налетов со стороны ВСУ.
«Есть собака с позывным Рыжий. Ребята его вывезли из Артемовска. Сейчас он живет у нас. Рыжий прошел всю передовую с ними (бойцами), весь Артемовск», — подчеркивает женщина.
Незадолго до нападений киевских боевиков Рыжий начинал громко лаять, падал на землю и другими способами привлекал внимание российских военных. Волик рассказала, что собака «по-своему» разговаривала с мужчинами. К сожалению, хозяин Рыжего погиб в бою.
«Бойцы подразделения считали пса символом своего подразделения, но решили отправить Рыжего на покой. Сказали: Ты свое отслужил. Сейчас ты комиссован. Выздоравливай, не болей, пусть найдется для тебя семья», — процитировала их слова женщина.
Сейчас Рыжий находится в приюте, но о своих прямых обязанностях не забывает: он продолжает предупреждать людей о потенциальной опасности обстрела или налета украинских дронов.
Как KP.RU писал ранее, коты из зоны СВО будут выступать в театре Юрия Куклачева. Многие животные приехали из одного блиндажа или подвала, а после жили вместе в приюте, который расположен в Донецке. На передовой бравые коты сражаются с грызунами, а также выполняют еще одну крайне важную задачу.