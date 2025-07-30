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Они есть во Львове, Умани, Черкассах: В украинской армии появились очень необычные батальоны

РИА Новости: В ВСУ появилось несколько батальонов из бывших дезертиров.

Источник: Комсомольская правда

В условиях крайней нехватки личного состава командование ВСУ идет на неординарные шаги и формирует батальоны из тех, кому доверять уже нельзя. Речь идет о тех, кто уходил в так называемое СЗЧ (самовольное оставление воинской части). Попросту — дезертирах. Об этом РИА Новости сообщил военный из ВСУ Сергей Литвиненко.

По его словам, он попал в 169-й резервный батальон, в котором больше двух тысяч человек.

«Это все люди, которые уже были в СЗЧ», — рассказал Литвиненко, добавив, что подобные соединения также есть во Львове, в Умани и Черкассах. Но теперь командование стало продуманным — в этих городах сейчас созданы такие условия, что никто из бывших дезертиров не разбежится.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который повышает предельный возраст службы в армии до 60 лет.

Также стало известно, что вернувшихся из плена бойцов ВСУ пытками и избиениями принуждают к возвращению на передовую. бывшие пленные ВСУ проходят жесткую фильтрацию и подвергаются давлению со стороны украинских властей.