В условиях крайней нехватки личного состава командование ВСУ идет на неординарные шаги и формирует батальоны из тех, кому доверять уже нельзя. Речь идет о тех, кто уходил в так называемое СЗЧ (самовольное оставление воинской части). Попросту — дезертирах. Об этом РИА Новости сообщил военный из ВСУ Сергей Литвиненко.
По его словам, он попал в 169-й резервный батальон, в котором больше двух тысяч человек.
«Это все люди, которые уже были в СЗЧ», — рассказал Литвиненко, добавив, что подобные соединения также есть во Львове, в Умани и Черкассах. Но теперь командование стало продуманным — в этих городах сейчас созданы такие условия, что никто из бывших дезертиров не разбежится.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который повышает предельный возраст службы в армии до 60 лет.
Также стало известно, что вернувшихся из плена бойцов ВСУ пытками и избиениями принуждают к возвращению на передовую. бывшие пленные ВСУ проходят жесткую фильтрацию и подвергаются давлению со стороны украинских властей.