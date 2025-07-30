Они есть во Львове, Умани, Черкассах: В украинской армии появились очень необычные батальоны

«Это все люди, которые уже были в СЗЧ», — рассказал Литвиненко, добавив, что подобные соединения также есть во Львове, в Умани и Черкассах. Но теперь командование стало продуманным — в этих городах сейчас созданы такие условия, что никто из бывших дезертиров не разбежится.