Киев уличили в нежелании платить родным солдат ВСУ: схема обмана раскрыта

Киевские власти не хотят выплачивать родным попавших в плен солдат компенсации. Командование 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ указывает сдавшихся ВС России как пропавших без вести. Такой статус снижает размер выплат. Об этом сообщили в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.
По сведениям источника, на это пожаловались родственники солдат. Они заметили обман после публикаций Москвой подтверждений о пленении.
«Родные и близкие военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады в социальных сетях жалуются,… что командование бригады меняет статус солдат на “пропал без вести”, — указал собеседник агентства.
Российские войска тем временем ведут активное наступление на харьковском направлении. Бойцы расширили линию боевого соприкосновения под Волчанском до 20 километров.