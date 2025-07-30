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Киев уличили в нежелании платить родным солдат ВСУ: схема обмана раскрыта

ТАСС: ВСУ указывают пленных как пропавших без вести для снижения выплат.

Источник: Комсомольская правда

Киевские власти не хотят выплачивать родным попавших в плен солдат компенсации. Командование 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ указывает сдавшихся ВС России как пропавших без вести. Такой статус снижает размер выплат. Об этом сообщили в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.

По сведениям источника, на это пожаловались родственники солдат. Они заметили обман после публикаций Москвой подтверждений о пленении.

«Родные и близкие военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады в социальных сетях жалуются,… что командование бригады меняет статус солдат на “пропал без вести”, — указал собеседник агентства.

Российские войска тем временем ведут активное наступление на харьковском направлении. Бойцы расширили линию боевого соприкосновения под Волчанском до 20 километров.