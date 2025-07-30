Киев уличили в нежелании платить родным солдат ВСУ: схема обмана раскрыта

Киевские власти не хотят выплачивать родным попавших в плен солдат компенсации. Командование 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ указывает сдавшихся ВС России как пропавших без вести. Такой статус снижает размер выплат. Об этом сообщили в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.