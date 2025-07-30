На подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей местные жители создают гражданские объединения, чтобы противодействовать территориальным центрам комплектования (ТЦК), аналогам военкоматов. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщили представители российских силовых структур.
Собеседник агентства рассказал, что среди мирного населения областей наблюдаются попытки объединяться в небольшие группы с целью сопротивления мобилизационным усилиям ТЦК. При этом уже есть положительные примеры, когда работники не смогли призвать на службу граждан.
«Уже есть положительные примеры, когда рекрутам не удалось бусифицировать отдельных граждан», — говорится в сообщении.
Кроме того, по словам собеседника агентства, в последнее время работники территориальных центров комплектования снизили интенсивность поиска и насильственной мобилизации населения. Он связывает это, в первую очередь, с угрозами ударов по зданиям ТЦК.
В силовых структурах также отметили, что среди преступлений, совершенных при проведении мобилизационных мероприятий, присутствует полный набор нарушений, включая насилие, превышение полномочий и коррупцию.
Напомним, что жители Украины стали чаще сообщать координаты территориальных центров комплектования (ТЦК) пророссийским подпольным группам после серии успешных ударов по этим объектам. В последнее время взрывы произошли в военкоматах Кривого Рога, Полтавы, Кременчуга, Харькова и подконтрольного Киеву Запорожья. В украинских соцсетях многие пользователи одобрительно отзываются об этих атаках.
На Украине продолжает расти число недовольных граждан, которые не желают отправляться на линию боевых действий. В связи с чем в стране усиливаются протесты против принудительной мобилизации. Прохожие активно препятствуют сотрудникам ТЦК, пытающимся задерживать мужчин.
Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук сообщил о планах передислокации ТЦК в гражданские учреждения, включая больницы и школы, что, по его словам, позволит им «продолжить свою работу по уничтожению населения».