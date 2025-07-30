Жители Херсонщины и Запорожья объявили бой мобилизации: украинцы объединяются против ТЦК

Напомним, что жители Украины стали чаще сообщать координаты территориальных центров комплектования (ТЦК) пророссийским подпольным группам после серии успешных ударов по этим объектам. В последнее время взрывы произошли в военкоматах Кривого Рога, Полтавы, Кременчуга, Харькова и подконтрольного Киеву Запорожья. В украинских соцсетях многие пользователи одобрительно отзываются об этих атаках.