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Российские БПЛА столкнулись с бронеавтомобилем США и наземным дроном ВСУ: кто одержал победу

Российский FPV-дрон уничтожил украинский наземный дрон в ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Российские БПЛА способны поражать любые цели — на земле и в воздухе. Так, оператору FPV-дрона удалось уничтожить наземный дрон ВСУ в Донецкой Народной Республике, пишет РИА Новости.

Кроме того, согласно кадрам из видео, российские дроны поразили американский бронеавтомобиль HMMWV. Его ликвидировали на константиновском направлении.

Бойцы ВС РФ обнаружили натовскую технику и поразили цель с воздуха. По словам представителя Южной группировки войск, на уничтожение американского бронеавтомобиля затратили два FPV-дрона.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг обвинения Киева в атаке на исправительную колонию в Запорожской области. Он в очередной раз отметил, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам.

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