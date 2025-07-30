Российские БПЛА способны поражать любые цели — на земле и в воздухе. Так, оператору FPV-дрона удалось уничтожить наземный дрон ВСУ в Донецкой Народной Республике, пишет РИА Новости.
Кроме того, согласно кадрам из видео, российские дроны поразили американский бронеавтомобиль HMMWV. Его ликвидировали на константиновском направлении.
Бойцы ВС РФ обнаружили натовскую технику и поразили цель с воздуха. По словам представителя Южной группировки войск, на уничтожение американского бронеавтомобиля затратили два FPV-дрона.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг обвинения Киева в атаке на исправительную колонию в Запорожской области. Он в очередной раз отметил, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам.