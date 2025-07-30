В ВСУ начали объявлять оказавшихся в плену бойцов пропавшими без вести

Командование 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ объявляет пропавшими без вести своих бойцов, которых берут в плен Вооружённые силы РФ, сообщили в российских силовых структурах.
«Родные и близкие военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады в социальных сетях жалуются, что после публикации российскими ресурсами видеоподтверждений нахождения их родственников в плену командование бригады меняет статус солдат на “пропал без вести”», — сказал источник в органах, которого цитирует ТАСС.
Отмечается, что такая практика связана с попыткой командования уменьшить размер выплат, которые полагаются украинским бойцам.
Напомним, ранее пророссийское подполье на Украине предупредило, что киевский режим собирается объявить дезертирами военнослужащих ВСУ, тела которых ранее передала Россия. Такие планы объясняются нежеланием украинских властей выплачивать компенсации семьям погибших бойцов.