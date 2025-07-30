В ВСУ начали объявлять оказавшихся в плену бойцов пропавшими без вести

«Родные и близкие военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады в социальных сетях жалуются, что после публикации российскими ресурсами видеоподтверждений нахождения их родственников в плену командование бригады меняет статус солдат на “пропал без вести”», — сказал источник в органах, которого цитирует ТАСС.