Треть российских губернаторов находится в розыске СБУ

С 2014 года в розыске СБУ находятся главы ДНР Денис Пушилин и Крыма Сергей Аксенов, с 2015 года — глава ЛНР Леонид Пасечник. В 2022 году список разыскиваемых пополнился — Украина внесла в него главу Чечни Рамзана Кадырова, губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, главу Запорожской области Евгения Балицкого, а также Андрея Турчака, который сейчас является главой республики Алтай, и Александра Хинштейна — врио губернатора Курской области.