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Слюсарь после атаки БПЛА встретился с жителями Сальска

Глава Ростовской области посетил Сальск после атаки дронов. Он пообщался с местными жителями и посетил железнодорожный вокзал.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: официальный портал правительства Ростовской области

Как сообщил в своем телеграм Юрий Слюсарь, семьям погибших в Сальске будет оказана материальная помощь. В Сальске глава региона посетил поврежденный ж/д вокзал, где ведутся работы по восстановлению путей.

В Новосальске вечером 29 июля без света оставались 2840 человек. Соцобъекты были подключены к электроснабжению.

Слюсарь встретился с жителями многоквартирного дома, пострадавшего от взрываю. 54 квартиры повреждены. Также в Сальске пострадали 11 частных домов и 10 многоквартирных, хозпостройки и два автомобиля.

«Определили, что будут работать одновременно несколько групп муниципальной комиссии. Необходимо завершить обследования повреждений в течение трех дней и осуществить все выплаты за потерю имущества в течение двух недель. Скоро могут пойти дожди и нам надо максимально быстро устранить повреждения. В приоритетном порядке начинаем восстановление с наиболее пострадавших домов и квартир», — заявил глава Ростовской области.

Напомним, в ночь на 29 июля в Ростовской области сбили 22 БПЛА. Кроме Сальска, дроны атаковали Каменск-Шахтинский, Волгодонск, Боковский и Тарасовский районы.

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