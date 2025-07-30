Слюсарь после атаки БПЛА встретился с жителями Сальска

Как сообщил в своем телеграм Юрий Слюсарь, семьям погибших в Сальске будет оказана материальная помощь. В Сальске глава региона посетил поврежденный ж/д вокзал, где ведутся работы по восстановлению путей.
В Новосальске вечером 29 июля без света оставались 2840 человек. Соцобъекты были подключены к электроснабжению.
Слюсарь встретился с жителями многоквартирного дома, пострадавшего от взрываю. 54 квартиры повреждены. Также в Сальске пострадали 11 частных домов и 10 многоквартирных, хозпостройки и два автомобиля.
«Определили, что будут работать одновременно несколько групп муниципальной комиссии. Необходимо завершить обследования повреждений в течение трех дней и осуществить все выплаты за потерю имущества в течение двух недель. Скоро могут пойти дожди и нам надо максимально быстро устранить повреждения. В приоритетном порядке начинаем восстановление с наиболее пострадавших домов и квартир», — заявил глава Ростовской области.
Напомним, в ночь на 29 июля в Ростовской области сбили 22 БПЛА. Кроме Сальска, дроны атаковали Каменск-Шахтинский, Волгодонск, Боковский и Тарасовский районы.