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Из-за атаки БПЛА в Ростовской области без света остаются 2,8 тыс. человек

Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Из-за атаки вражеских дронов на Сальск, случившейся в ночь на 29 июля, без электричества остаются 2,8 тыс. человек. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Глава региона проинформировал, что к вечеру вторника в микрорайоне Новосальск без электричества оставались 2840 человек, при этом соцобъекты оставались подключены к электроснабжению. В районе шли восстановительные работы.

Напомним, массированная атака обрушилась на донской регион в ночь на 29 июля. Под удар попали пять муниципалитетов. В Сальске вражеские дроны повредили ж/д станцию. В результате налёта погиб мирный житель, а также двое сапёров, разминировавших украинский БПЛА.

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