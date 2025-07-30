Из-за атаки БПЛА в Ростовской области без света остаются 2,8 тыс. человек

Из-за атаки вражеских дронов на Сальск, случившейся в ночь на 29 июля, без электричества остаются 2,8 тыс. человек. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
Глава региона проинформировал, что к вечеру вторника в микрорайоне Новосальск без электричества оставались 2840 человек, при этом соцобъекты оставались подключены к электроснабжению. В районе шли восстановительные работы.
Напомним, массированная атака обрушилась на донской регион в ночь на 29 июля. Под удар попали пять муниципалитетов. В Сальске вражеские дроны повредили ж/д станцию. В результате налёта погиб мирный житель, а также двое сапёров, разминировавших украинский БПЛА.
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