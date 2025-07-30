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Колонна бронетехники РФ прошла 30 км под ударами дронов ВСУ и выполнила задачу

Колонна российской бронетехники успешно выполнила боевую задачу в ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Штурмовая колонна бронетехники ВС России с десантом успешно прошла целых 30 километров под ударами дронов ВСУ, чтобы взять под свой контроль село Новоэкономическое в ДНР. Об этом сообщил РИА Новости командир танка 5-ой гвардейской мотострелковой бригады 51-ой гвардейской армии из Центральной группировки войск с позывным «Тайсон».

«Расстояние (до Новоэкономичного — прим. ред.) было 30 километров. Впереди у нас были катковые тралы для разминирования дороги. За нами сзади ехали еще БМП, ПРП (подвижной разведывательный пункт — прим. ред.), легкая бронированная техника. Воздействие противника было очень большое», — сказал военный.

По словам «Тайсона», украинские боевики постоянно атаковывали российских военных, как большими беспилотниками по типу «Бабы-Ёги», так и малыми FPV-дронами.

Командир танка отметил, что экипажи уделяют особое внимание подготовке машин, ведь защита танка напрямую связана с безопасностью экипажа. Он добавил, что их колонна успешно выполнила боевую задачу и вернулась без потерь.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что 29 июля бойцам российской армии освободить сразу несколько поселков в зоне спецоперации — Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области. Миссиями занимались группировки «Центр» и «Восток».