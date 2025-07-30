Колонна бронетехники РФ прошла 30 км под ударами дронов ВСУ и выполнила задачу

«Расстояние (до Новоэкономичного — прим. ред.) было 30 километров. Впереди у нас были катковые тралы для разминирования дороги. За нами сзади ехали еще БМП, ПРП (подвижной разведывательный пункт — прим. ред.), легкая бронированная техника. Воздействие противника было очень большое», — сказал военный.