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Слюсарь: при налете дронов ВСУ в Сальске повреждены 54 квартиры

В Ростовской области в результате ночного налета беспилотников ВСУ на город Сальск 29 июля повреждены 54 квартиры, 11 частных домов и десять многоквартирных домов. Во многих квартирах выбиты окна, пострадали несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: пресс-служба правительства Ростовской области

Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Тelegram-канале.

Врио губернатора отметил, что в результате атаки БПЛА погибли три человека — один мирный житель и два сапера Росгвардии. Принято решение о выплате средств семьям погибших.

«Провел на месте ЧП внеплановое оперативное совещание с представителями экстренных служб, лично встретился с жителями одного из многоэтажных домов, который пострадал от взрыва. Необходимо завершить обследование всех повреждений в течение трех дней и осуществить компенсационные выплаты за утрату имущества в срок не более двух недель», — приводятся в сообщении слова врио губернатора.

По его словам, в восстановительных работах первым приоритетом станут наиболее сильно пострадавшие дома и квартиры.

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