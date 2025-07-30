Марочко: ВС России зашли на северные окраины Купянска в Харьковской области

Ранее Марочко уточнял, что взятие Купянска под контроль имеет важное значение. Это может нарушить снабжение украинских войск и ослабить их оборону на отдельных участках линии боевого соприкосновения. По словам военного эксперта, контроль над Купянском необходим для обеспечения безопасности западных границ Луганской Народной Республики.