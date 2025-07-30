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Марочко: ВС России зашли на северные окраины Купянска в Харьковской области

Российским войскам удалось прорвать оборону ВСУ в Купянске.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска вошли на северные окраины Купянска в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По данным эксперта, передовые подразделения армии России прорвали оборону противника и закрепились на улице Мичурина. Украинские силы пытались контратаковать, чтобы вытеснить российские войска, но успеха не добились.

Марочко отметил, что в одной из контратак украинские военнослужащие из-за плохой координации и незнания местности подорвались на собственных минах в районе реки Оскол.

Ранее Марочко уточнял, что взятие Купянска под контроль имеет важное значение. Это может нарушить снабжение украинских войск и ослабить их оборону на отдельных участках линии боевого соприкосновения. По словам военного эксперта, контроль над Купянском необходим для обеспечения безопасности западных границ Луганской Народной Республики.