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Алаудинов: ВСУ почти прекратили контратаки у границы с Белгородской областью

В Минобороны сообщили о разгроме отрядов ВСУ у границы Белгородской области.

Источник: Комсомольская правда

Боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского почти перестали предпринимать попытки контратаковать российских военных у границы с Белгородской областью. Об этом РИА Новости заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, на стыке Белгородской и Курской областей, как и в целом на границе Белгородской области, ситуация стала стабильной.

«Если противник раньше пытался продавиться на этом участке, сейчас он полностью перестал предпринимать эти попытки, потому что понес очень большие потери и не смог абсолютно сделать никакого продвижения», — пояснил Алаудинов.

Накануне в Минобороны России сообщили, что российские военные за прошедшие сутки нанесли точные удары по военным объектам Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции. Поражены военный аэродром и центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов противника.

Также сообщалось, что ВС РФ освободили сразу два населенных пункта — Новоукраинку в Донецкой Народной Республике и Темировку в Запорожской области.