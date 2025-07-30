Боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского почти перестали предпринимать попытки контратаковать российских военных у границы с Белгородской областью. Об этом РИА Новости заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
По его словам, на стыке Белгородской и Курской областей, как и в целом на границе Белгородской области, ситуация стала стабильной.
«Если противник раньше пытался продавиться на этом участке, сейчас он полностью перестал предпринимать эти попытки, потому что понес очень большие потери и не смог абсолютно сделать никакого продвижения», — пояснил Алаудинов.
Накануне в Минобороны России сообщили, что российские военные за прошедшие сутки нанесли точные удары по военным объектам Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции. Поражены военный аэродром и центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов противника.
Также сообщалось, что ВС РФ освободили сразу два населенных пункта — Новоукраинку в Донецкой Народной Республике и Темировку в Запорожской области.