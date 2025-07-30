В Сочи оборудуют укрытия в домах для защиты от атак беспилотников

Сейчас в Сочи более 200 защитных сооружений и свыше 1200 подвалов в МКД.
«Они должны быть доступны в случае угрозы. Мониторинг показал, что не все они находятся в удовлетворительном состоянии — помещения зачастую используются для хранения личных вещей жильцов», — написал Андрей Прошунин.
Он поручил в ближайшее время расчистить помещения, при необходимости устроить субботники. Еще одна задача — закрепить ответственных за убежища, чьи контакты будут размещены на входе в укрытия.
Помимо этого отельерам курорта в случае угрозы БПЛА рекомендовано не препятствовать жителям воспользоваться укрытиями санаториев и гостиниц.
Как писала «РГ», в ночь на 24 июля сразу несколько городов Кубани, включая Сочи и федеральную территорию Сириус, подверглись нападению украинских летательных аппаратов самолетного типа. Обломки одного из беспилотников упали на автомобиль, который вез работников Федеральной пассажирской компании (дочернее предприятие РЖД). Два человека погибли.
Большой общественный резонанс вызвал эпизод, когда во время налета в одном из местных отелей людей отказались пустить в укрытие, объяснив это тем, что они не являются его постояльцами.