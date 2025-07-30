Воронежцы до сих пор не могут вернуться в квартиру, уничтоженную вражеским БПЛА

Как рассказала «РГ» жительница города Ева Никулина, сейчас в ее квартире до сих пор продолжается ремонт. Местные власти временно отселили в санаторий с комфортными условиями, однако он находится в часе езды от детского сада, куда ходит ребенок Евы.
Напомним, что вражеская атака на Воронеж 15 июля была самой массовой в регионе с начала спецоперации. Во время налета пострадали 22 жителя города, в том числе родственник нашей собеседницы. Сама Ева Никулина чудом спасла из соседней задымленной комнаты дочь.
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