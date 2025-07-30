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Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение украинским войскам в районах Осиново в Харьковской области и Шандриголово в ДНР, противник потерял более 245 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной и штурмовой бригад ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах Осиново в Харьковской области и Шандриголово в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили более 245 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.