Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной и штурмовой бригад ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах Осиново в Харьковской области и Шандриголово в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили более 245 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.