Группировка «Юг» заняла за сутки более выгодные рубежи в зоне СВО

«Противник потерял до 200 военнослужащих, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств», — говорится в сводке МО РФ.