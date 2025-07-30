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Группировка «Юг» заняла за сутки более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 200 украинских боевиков и два артиллерийских орудия западного производства за сутки, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял до 200 военнослужащих, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств», — говорится в сводке МО РФ.

Уточняется, что подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Васюковка и Дзержинск Донецкой Народной Республики.