Группировка «Юг» заняла за сутки более выгодные рубежи в зоне СВО

«Противник потерял до 200 военнослужащих, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств», — говорится в сводке МО РФ.
Уточняется, что подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Васюковка и Дзержинск Донецкой Народной Республики.