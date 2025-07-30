«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки в Сумской области атаковали три бригады и два штурмовых полка ВСУ в районах трех населенных пунктов, в Харьковской области — две бригады и штурмовой полк в районе двух населенных пунктов.
ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля, артиллерийское орудие, станцию РЭБ, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.
«Запад» продвигается вперед в ДНР и Харьковской области
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Осиново Харьковской области и Шандриголово ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 245 человек. Также ВС РФ уничтожили: две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, три станции РЭБ и восемь складов боеприпасов.
Группировка «Юг» заняла выгодные рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Противник потерял до 200 военнослужащих, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, два склада боеприпасов и три склада материальных средств.
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали семь бригад и штурмовой полк ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Потери украинской стороны в живой силе составили порядка 410 боевиков. ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, пяти автомобилей, РСЗО Vampire, трех артиллерийских орудий и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы.
«Восток» продавил оборону противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах населенных пунктов Искра, Александроград, Зеленый Гай ДНР, Вороное, Январское и Новопетровское Днепропетровской области.
Потери ВСУ за сутки в зоне действия «Востока» составили: более 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, два склада боеприпасов и склад материальных средств.
«Днепр» наступает в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по семи бригадам противника в районах населенных пунктов Белогорье, Новоандреевка, Веселянка, Григоровка, Орехов Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области.
«Противник потерял до 55 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийское орудие, четыре станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали транспортную инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ, склад робототехнических комплексов, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 156 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- две управляемые авиационные бомбы;
- 133 БПЛА самолетного типа.