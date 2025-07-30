Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 30 июля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 30 июля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Бойцы «Северной» группировки в Сумской области атаковали три бригады и два штурмовых полка ВСУ в районах трех населенных пунктов, в Харьковской области — две бригады и штурмовой полк в районе двух населенных пунктов.

ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля, артиллерийское орудие, станцию РЭБ, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.

«Запад» продвигается вперед в ДНР и Харьковской области

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Осиново Харьковской области и Шандриголово ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 245 человек. Также ВС РФ уничтожили: две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, три станции РЭБ и восемь складов боеприпасов.

Группировка «Юг» заняла выгодные рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР.

Противник потерял до 200 военнослужащих, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

Группировка «Центр» улучшила тактическое положение

Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали семь бригад и штурмовой полк ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР.

Потери украинской стороны в живой силе составили порядка 410 боевиков. ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, пяти автомобилей, РСЗО Vampire, трех артиллерийских орудий и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы.

«Восток» продавил оборону противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах населенных пунктов Искра, Александроград, Зеленый Гай ДНР, Вороное, Январское и Новопетровское Днепропетровской области.

Потери ВСУ за сутки в зоне действия «Востока» составили: более 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

«Днепр» наступает в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по семи бригадам противника в районах населенных пунктов Белогорье, Новоандреевка, Веселянка, Григоровка, Орехов Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области.

«Противник потерял до 55 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийское орудие, четыре станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали транспортную инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ, склад робототехнических комплексов, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 156 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • две управляемые авиационные бомбы;
  • 133 БПЛА самолетного типа.