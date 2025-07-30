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Пострадавшего при атаке БПЛА подростка из Воронежа перевели из реанимации

В состоянии 17-летнего подростка, пострадавшего 15 июля при обстреле Воронежа, отмечается положительная динамика, сейчас оно оценивается как стабильное, сообщили в Российской детской клинической больнице.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Кирилла перевели из реанимационного отделения в профильное. Он получает комплексное лечение и проходит реабилитацию. Парень получил тяжелую минно-взрывную травму, когда вышел на улицу во время налета БПЛА. В течение десяти часов ему выполняли экстренную операцию, включавшую масштабный реконструктивный этап на брюшной полости, отметили в пресс-службе медучреждения.

Далее Кириллу предстоят операции по восстановлению функций конечностей.

15 июля этого года Воронеж подвергся самой крупной с начала СВО атаке БПЛА по числу пострадавших. В многоэтажный дом в центре города попал дрон, один человек погиб, более 20 получили ранения.

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