Глава Альметьевска съездила в зону СВО и передала бойцам гуманитарный груз

Глава Альметьвска Гюзель Хабутдинова съездила в зону СВО, встретилась с военнослужащими и передала свыше 10 тонн гуманитарный груз. Товары первой необходимости собрали при поддержке местных жителей, организаций и предприятий города.
Бойцы получили средства радиоэлектронной защиты, генераторы, мототехнику, медицинские средства, маскировочные сети, инструменты и именные посылки, сообщает пресс-служба администрации Альметьевска.
Гюзель Хабутдинова также лично пообщалась с военнослужащими, выслушав их пожелания и просьбы. В конце она пожелала им мужества, стойкости, отваги и возвращения домой с победой.