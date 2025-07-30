Что известно о «стрелах смерти» — новом оружии ВС РФ

«Стрелы смерти» в действии
Видео атаки с применением «стрел смерти» опубликовал военкор Владислав Шурыгин, пишет «Лента.ру». На кадрах запечатлено, как «Мотив» с гигантской силой бьет по технике ВСУ. После удара от целей почти ничего не остается.
Военкор рассказал, что «Мотив» включен в кассетные боеприпасы нескольких реактивных систем: «Смерч», «Торнадо-С», кассетных авиабомб БК-500, планирующих авиабомб ПКБ-500. Он уточнил, что «стрелы смерти» «видят» цель благодаря «инфракрасным датчикам наведения на тепловую сигнатуру».
«Умный» боеприпас обнаруживает танк или бронетранспортер и пикирует на него с большой скоростью. Кумулятивный снаряд пробивает броню толщиной более десяти сантиметров«, — добавил Шурыгин.
Характеристики »Мотива«
Военный эксперт Юрий Кнутов характеризует »Мотив«как высокоточное оружие с отличным поражающим эффектом. Он уточнил, что »стрелы смерти«— кассетная боевая часть боеприпаса, которая раскрывается над целью, »видит«ее и бьет точно по ней. По словам Кнутова, пробивной эффект у них существенно выше, чем у других боеприпасов.
»Для того чтобы попытаться вывести из строя какие-нибудь бронемашины, нужно использоваться, например, пакет «Града», а здесь в данном случае хватить одной ракеты «Торнадо-С», — объяснил он «АиФ».
Кнутов отметил, что «Торнадо-С» может достичь цели, которая располагается на расстоянии до 120 км. Он резюмировал, что благодаря появлению в арсенале «стрел смерти», ВС РФ смогут атаковать цели на больших расстояниях.
Зачем разрабатывались «стрелы смерти»
Военный обозреватель, подполковник в отставке Михаил Ходаренок рассказал «Газете.Ru», что новое оружие разрабатывалось как легкое и компактное средство поражения, способное самостоятельно «идентифицировать» цели и бить по ним.
Он добавил, что боевая часть «стрел смерти» состоит из заряда, который весит 4,5 кг. При испытаниях зафиксировано, что боеприпас пробивает броню толщиной до 70 мм под углом в 30 градусов.
«Стрелы смерти» можно использовать для ликвидации техники противника и пунктов сосредоточения личного состава.
Полковник в отставке акцентировал внимание на том, что вариантов защиты от самоприцеливающихся элементов у врага нет.