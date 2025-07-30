Что известно о «стрелах смерти» — новом оружии ВС РФ

Военный эксперт Юрий Кнутов характеризует »Мотив«как высокоточное оружие с отличным поражающим эффектом. Он уточнил, что »стрелы смерти«— кассетная боевая часть боеприпаса, которая раскрывается над целью, »видит«ее и бьет точно по ней. По словам Кнутова, пробивной эффект у них существенно выше, чем у других боеприпасов.