После атаки БПЛА станции Лихой в поездах было задержано 100 тысяч пассажиров

Об этом заявил глава РЖД, Олег Белозёров, в своем выступлении на одном из центральных телеканалов.
В ночь на 19 июля Каменский район Ростовской области подвергся масштабной атаке дронов. Обломки беспилотников нанесли ущерб контактной сети на станции Лихой, что стало причиной задержки 132 поездов.
Как отметил Олег Белозёров, данный инцидент стал беспрецедентным по своим масштабам.
«Речь идет о 100 тысячах задержанных пассажиров, и для обеспечения их потребностей потребовалась доставка специальных наборов. Инцидент произошел в выходные дни. Мы приложили все усилия для решения проблемы, но ситуация оказалась сложнее, чем предусмотрено нашими стандартными процедурами», — подчеркнул глава РЖД.