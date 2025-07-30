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СМИ: эффективность украинской ПВО резко снизилась

Украинские системы противовоздушной обороны стали значительно менее результативными при перехвате российских ракет, пишут зарубежные СМИ со ссылкой на военных аналитиков.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Украинские системы противовоздушной обороны с трудом справляются с атаками российских военных, говорится в статье The Times.

Согласно изданию, средства ПВО Украины сейчас сбивают лишь 30−35% атакующих российских ракет и беспилотников. Это гораздо ниже уровня перехвата в 90%, который якобы отмечался в 2024 году.

Такое падение эффективности аналитики объясняют нехваткой ракет и перегрузкой систем ПВО, пишет газета. Новая стратегия России предполагает комбинированные волны ударов с помощью все большего количества дронов-камикадзе, крылатых и баллистических ракет, а также сложность маршрутов, по которым они летают.

По данным EurAsian Times, российские войска анализируют результаты каждого удара, чтобы выявить слабые места в украинской обороне. После чего они меняют свою стратегию: ВС РФ программируют свои беспилотники и крылатые ракеты так, чтобы они двигались по сложным траекториям, чтобы подавлять украинскую оборону и расходовать боеприпасы. Кроме того, они используют множество физических и электронных приманок.

Это ведет к быстрому истощению запасов ракет у Киева, износу техники и хроническим перегрузкам у персонала.

На прошлой неделе министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС готов профинансировать поставку зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину, но столкнулся с нехваткой имеющихся систем.

Однако ранее Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций командования ВВС ВСУ, заявил, что Россия модернизировала свои баллистические ракеты малой дальности «Искандер-М» и теперь их сложно перехватывать даже самым современным ЗРК Patriot американского производства. Это означает, что российские ракеты и беспилотники теперь успешно преодолевают все системы украинской ПВО, отмечает EurAsian Times.