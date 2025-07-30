СМИ: эффективность украинской ПВО резко снизилась

Украинские системы противовоздушной обороны с трудом справляются с атаками российских военных, говорится в статье The Times.
Такое падение эффективности аналитики объясняют нехваткой ракет и перегрузкой систем ПВО, пишет газета. Новая стратегия России предполагает комбинированные волны ударов с помощью все большего количества дронов-камикадзе, крылатых и баллистических ракет, а также сложность маршрутов, по которым они летают.
По данным EurAsian Times, российские войска анализируют результаты каждого удара, чтобы выявить слабые места в украинской обороне. После чего они меняют свою стратегию: ВС РФ программируют свои беспилотники и крылатые ракеты так, чтобы они двигались по сложным траекториям, чтобы подавлять украинскую оборону и расходовать боеприпасы. Кроме того, они используют множество физических и электронных приманок.
На прошлой неделе министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС готов профинансировать поставку зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину, но столкнулся с нехваткой имеющихся систем.
Однако ранее Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций командования ВВС ВСУ, заявил, что Россия модернизировала свои баллистические ракеты малой дальности «Искандер-М» и теперь их сложно перехватывать даже самым современным ЗРК Patriot американского производства. Это означает, что российские ракеты и беспилотники теперь успешно преодолевают все системы украинской ПВО, отмечает EurAsian Times.