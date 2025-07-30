СМИ: эффективность украинской ПВО резко снизилась

По данным EurAsian Times, российские войска анализируют результаты каждого удара, чтобы выявить слабые места в украинской обороне. После чего они меняют свою стратегию: ВС РФ программируют свои беспилотники и крылатые ракеты так, чтобы они двигались по сложным траекториям, чтобы подавлять украинскую оборону и расходовать боеприпасы. Кроме того, они используют множество физических и электронных приманок.