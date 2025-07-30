Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр обороны Украины анонсировал скорое появление украинских баллистических ракет

Глава МО Шмыгаль: у ВСУ скоро появятся свои баллистические ракеты.

Источник: Комсомольская правда

Украина находится на пороге разработки собственных баллистических ракет для нужд Вооруженных сил страны. Об этом в интервью «BBC Украина» сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Он отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский ранее заявлял о планах страны по разработке собственных баллистических ракет. По словам министра, Украина активно работает над этим вопросом.

«Это в принципе все, что я публично могу сказать по этому поводу», — заявил Шмыгаль.

Недавно назначенный министр обороны Украины Денис Шмыгаль оценил ситуацию для ВСУ на линии боевого соприкосновения, отметив, что улучшение ситуации не ожидается.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу CBS News признал, что украинская армия не в силах вернуть утраченные территории. Также он не исключил вероятность новых потерь, если Киев лишится поддержки Вашингтона.