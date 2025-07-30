Украина находится на пороге разработки собственных баллистических ракет для нужд Вооруженных сил страны. Об этом в интервью «BBC Украина» сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
Он отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский ранее заявлял о планах страны по разработке собственных баллистических ракет. По словам министра, Украина активно работает над этим вопросом.
«Это в принципе все, что я публично могу сказать по этому поводу», — заявил Шмыгаль.
Недавно назначенный министр обороны Украины Денис Шмыгаль оценил ситуацию для ВСУ на линии боевого соприкосновения, отметив, что улучшение ситуации не ожидается.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу CBS News признал, что украинская армия не в силах вернуть утраченные территории. Также он не исключил вероятность новых потерь, если Киев лишится поддержки Вашингтона.