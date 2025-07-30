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В Киеве произошли взрывы

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Взрывы произошли в Киеве. Об этом сообщило агентство Укринформ.

Источник: Reuters

Позднее издание «Страна» сообщило о новом взрыве в городе.

В настоящее время в столице объявлена воздушная тревога.

Ранее издание «Общественное. Новости» сообщало о взрыве в городе Самаре Днепропетровской области Украины.