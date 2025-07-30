В Киеве произошли взрывы

Позднее издание «Страна» сообщило о новом взрыве в городе.
В настоящее время в столице объявлена воздушная тревога.
Ранее издание «Общественное. Новости» сообщало о взрыве в городе Самаре Днепропетровской области Украины.
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Взрывы произошли в Киеве. Об этом сообщило агентство Укринформ.
Позднее издание «Страна» сообщило о новом взрыве в городе.
В настоящее время в столице объявлена воздушная тревога.
Ранее издание «Общественное. Новости» сообщало о взрыве в городе Самаре Днепропетровской области Украины.