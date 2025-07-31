На Украине звание «солдат запаса» хотят присваивать мужчинам автоматически

В постановлении сказано, что для присвоения этого звания и постановки на учёт украинцев не будут вызывать в ТЦК (аналогичная военкомату структура), процедура будет проходить автоматически. Также в постановлении кабмина сказано, что украинские женщины с медобразованием автоматически станут военнообязанными.