На Украине звание «солдат запаса» хотят присваивать мужчинам автоматически

Украинцы старше 25 лет, которые не проходили срочную военную службу, будут автоматически получать воинское звание «солдат запаса» или «матрос запаса», также автоматически их будут ставить на воинский учет. Соответствующее решение приняло правительство Украины.
В постановлении сказано, что для присвоения этого звания и постановки на учёт украинцев не будут вызывать в ТЦК (аналогичная военкомату структура), процедура будет проходить автоматически. Также в постановлении кабмина сказано, что украинские женщины с медобразованием автоматически станут военнообязанными.
Тем временем на Украине взялись всерьез за подготовку к мобилизации украинских пенсионеров, возраст которых превышает 60 лет. Подробности здесь на KP.RU.
Ранее депутат Рады Костенко заявил, что Украина мобилизует 30 тысяч солдат каждый месяц.
Напомним, количество случаев принудительной мобилизации на Украине, по оценке министра обороны страны Дениса Шмыгаля, может доходить до 3 тысяч в месяц.