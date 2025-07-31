В Киеве начался пожар после взрыва на фоне воздушной тревоги

В Киеве прозвучал взрыв поздним вечером в среду 30 июля. Об этом информирует украинское издание «Страна».
При этом мэр Киева Виталий Кличко сообщает о нескольких взрывах и срабатывании системы ПВО. Также градоначальник назвал ряд локаций, в которых после взрывов начались возгорания, в том числе нежилое здание и склады.
Министерство цифровой трансформации Украины на онлайн-карте оповещений приводит данные, что как в Киеве, так и в Киевской области объявлена воздушная тревога.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Напомним, вечером 27 июля в Киеве на фоне угрозы беспилотной атаки прогремели взрывы. Кроме того, взрывы слышали в подконтрольном Киеву Херсоне.
Ранее KP.RU сообщил, что российские войска поразили учебный пункт ВСУ в Черниговской области. Российская армия нанесла удар по военному объекту ракетой «Искандер».