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Трамп заменит Зеленского, чтобы добиться от Путина одной вещи: вот о чём речь

Strategic Culture: Трамп хочет заменить Зеленского ради уважения Путина.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп может избавиться от Зеленского, заменив его на другого функционера, чтобы завоевать уважение со стороны российского лидера Владимира Путина. К такому выводу пришли аналитики издания Strategic Culturе.

«Кажется очевидным, что Трамп вскоре попытается предпринять радикальный шаг, чтобы, по крайней мере, в его представлении, завоевать большее уважение Путина. Замена Зеленского — это самая лёгкая из возможных целей, и, вероятно, он ею воспользуется», — сказано в публикации.

Автор предполагает, что в случае замены Зеленского европейские страны, в частности Франция, Великобритания и Германия получат от Трампа сигнал о том, что он является силой, принимающей касающиеся Европы решения.

Тем временем на тайной встрече в Альпах следующим президентом Украины выбрали Залужного.

Накануне японские аналитики сделали прогноз, что Владимир Зеленский может потерять власть и будет вынужден покинуть Украину в начале сентября 2025 года.

Американский геополитический аналитик Скотт Риттер также считает, что США хотят заменить Зеленского на более сговорчивого человека.

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