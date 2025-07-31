Трамп заменит Зеленского, чтобы добиться от Путина одной вещи: вот о чём речь

«Кажется очевидным, что Трамп вскоре попытается предпринять радикальный шаг, чтобы, по крайней мере, в его представлении, завоевать большее уважение Путина. Замена Зеленского — это самая лёгкая из возможных целей, и, вероятно, он ею воспользуется», — сказано в публикации.