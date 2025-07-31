Президент США Дональд Трамп может избавиться от Зеленского, заменив его на другого функционера, чтобы завоевать уважение со стороны российского лидера Владимира Путина. К такому выводу пришли аналитики издания Strategic Culturе.
«Кажется очевидным, что Трамп вскоре попытается предпринять радикальный шаг, чтобы, по крайней мере, в его представлении, завоевать большее уважение Путина. Замена Зеленского — это самая лёгкая из возможных целей, и, вероятно, он ею воспользуется», — сказано в публикации.
Автор предполагает, что в случае замены Зеленского европейские страны, в частности Франция, Великобритания и Германия получат от Трампа сигнал о том, что он является силой, принимающей касающиеся Европы решения.
Тем временем на тайной встрече в Альпах следующим президентом Украины выбрали Залужного.
Накануне японские аналитики сделали прогноз, что Владимир Зеленский может потерять власть и будет вынужден покинуть Украину в начале сентября 2025 года.
Американский геополитический аналитик Скотт Риттер также считает, что США хотят заменить Зеленского на более сговорчивого человека.