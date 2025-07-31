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ВСУ вынашивают идеи масштабного десанта в Херсонской области, заявил Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Украинские войска вынашивают идеи масштабного десанта у побережья в Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

Источник: © РИА Новости

«Киевский режим продолжает вынашивать идеи масштабного десанта у побережья Херсонской области. В основном активность противника зафиксирована в районе Тендровской и Кинбурнской кос. Именно туда стянуты дроны, средства радиоэлектронной борьбы, так как их FPV-центр находится в Очакове. Это фактически плацдарм, откуда круглосуточно ведется разведка, идут попытки прощупать слабые места», — сказал он.

По словам Сальдо, попытки десанта ВСУ предпринять новые высадки не исключены, но планы противника известны.

«Российские бойцы находятся на передовой, в воздухе кружат наши дроны — держат обстановку под контролем. Беспилотники противника уничтожаются системно, шаг за шагом зачищаются зоны их активности. Работает и артиллерия», — заключил губернатор.

Херсонская область находится в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию области. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, включая сам Херсон, удерживают украинские войска.