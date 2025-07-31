РИА Новости: Контрактники ВСУ остались без обещанных выплат

Молодые украинцы, которые пошли на службу ВСУ по контракту в рамках программы «18−24», не получили обещанных денежных выплат. Кроме того, у них отобрали средства связи и таким образом лишили возможности общения с родными. Они не получили ни повышенной зарплаты, ни единовременной выплаты в миллион гривен, информирует РИА Новости.
«В итоге они оказались в ВСУ как обыкновенные мобилизованные», — сказал агентству представитель пророссийского подполья.
Сообщается, что обманутые в рамках этой программы украинские военные публикуют видеообращения, однако киевские власти не реагируют на них.
Напомним, за пять месяцев действия программы «18−24» ВСУ пополнились менее, чем на 500 новобранцев.
Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о расширении программы «Контракт 18−24». Теперь в рамках проекта запускается отдельное направление, ориентированное на подготовку операторов дронов для службы в Вооруженных силах Украины, Нацгвардии и Госпогранслужбе.