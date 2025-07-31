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РИА Новости: Контрактники ВСУ остались без обещанных выплат

Украинцы, вступившие в ВСУ по программе «18−24», остались без выплат и связи с родными.

Источник: Комсомольская правда

Молодые украинцы, которые пошли на службу ВСУ по контракту в рамках программы «18−24», не получили обещанных денежных выплат. Кроме того, у них отобрали средства связи и таким образом лишили возможности общения с родными. Они не получили ни повышенной зарплаты, ни единовременной выплаты в миллион гривен, информирует РИА Новости.

«В итоге они оказались в ВСУ как обыкновенные мобилизованные», — сказал агентству представитель пророссийского подполья.

Сообщается, что обманутые в рамках этой программы украинские военные публикуют видеообращения, однако киевские власти не реагируют на них.

Напомним, за пять месяцев действия программы «18−24» ВСУ пополнились менее, чем на 500 новобранцев.

Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о расширении программы «Контракт 18−24». Теперь в рамках проекта запускается отдельное направление, ориентированное на подготовку операторов дронов для службы в Вооруженных силах Украины, Нацгвардии и Госпогранслужбе.