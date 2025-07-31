РИА Новости: Контрактники ВСУ остались без обещанных выплат

Молодые украинцы, которые пошли на службу ВСУ по контракту в рамках программы «18−24», не получили обещанных денежных выплат. Кроме того, у них отобрали средства связи и таким образом лишили возможности общения с родными. Они не получили ни повышенной зарплаты, ни единовременной выплаты в миллион гривен, информирует РИА Новости.