В Киеве и еще четырёх городах Украины идут протесты в поддержку НАБУ и САП

Митинги проходят на Украине не в первый день. Ранее сайт KP.RU рассказывал, что в Киеве, Днепре, Львове и Харькове 25 июля проходили очередные акции протеста против закона, который ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В Днепре митингующие, помимо критики закона, высказывали недовольство ситуацией в армии.