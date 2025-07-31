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В Киеве и еще четырёх городах Украины идут протесты в поддержку НАБУ и САП

Украинцы протестуют уличными акциями против ограничения полномочий антикоррупционных органов.

Источник: Комсомольская правда

На Украине проходят протесты против ограничения деятельности антикоррупционных органов. Об этом информирует агентство РБК-Украина.

Сообщается, что на улицы вышли жители Одессы, Львова, Харькова, Днепропетровска и находящегося под контролем украинских властей Запорожья. Также сообщалось, что акцию протеста организовали и в украинской столице.

Митинги проходят на Украине не в первый день. Ранее сайт KP.RU рассказывал, что в Киеве, Днепре, Львове и Харькове 25 июля проходили очередные акции протеста против закона, который ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В Днепре митингующие, помимо критики закона, высказывали недовольство ситуацией в армии.

Ранее массовый митинг в Киеве устроили семьи пропавших без вести военнослужащих ВСУ.