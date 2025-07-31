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В Пермском крае похоронят двух бойцов, погибших в ходе спецоперации

Мужчин похоронят со всеми воинскими почестями.

Источник: Аргументы и факты

Жители Нытвенского муниципального округа Пермского края похоронят двух бойцов, погибших в ходе спецоперации, сообщает местная администрация.

31 июля в Нытве проводят в последний путь Алексея Порошина. Траурная церемония прощания состоится в 10:00 в Нытвенском Доме культуры.

Прощание с Алексеем Бузмаковым начнётся 1 августа в 10:00 в Доме творчества села Мокино.

Мужчин похоронят со всеми воинскими почестями.

«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибших защитников Отечества, разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе с вами», — написали в администрации.

Напомним, 24 июля в Красновишерском округе простились с 47-летним Маратом Ситдиковым, погибшим на специальной военной операции.