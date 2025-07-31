Сальдо: ВСУ хотят высадить масштабный десант у побережья в Херсонской области

ВСУ ведут подготовку к высадке масштабного десанта в Херсонской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на губернатора этого региона Владимира Сальдо.
По информации Сальдо, украинские военные проявляют активность в районе Тендровской и Кинбурнской кос, стянув туда дроны и средства РЭБ.
«Это фактически плацдарм, откуда круглосуточно ведется разведка, идут попытки прощупать слабые места», — сказал чиновник.
Губернатор объяснил, что российские военные держат обстановку под контролем, системно уничтожая беспилотники ВСУ.
Ранее Сальдо рассказал, как в ночь на 30 июля российские вооруженные силы провели высокоточный удар по порту города Очаков в Николаевской области.
Напомним, украинские боевики минируют с дронов дороги, предназначенные для эвакуации раненых.
Тем временем полковник Баранец перечислил характеристики российского оружия «Стрела смерти».