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Сальдо: ВСУ хотят высадить масштабный десант у побережья в Херсонской области

Губернатор Хесонской области рассказал об активности ВСУ в районе Тендровской и Кинбурнской кос.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ ведут подготовку к высадке масштабного десанта в Херсонской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на губернатора этого региона Владимира Сальдо.

По информации Сальдо, украинские военные проявляют активность в районе Тендровской и Кинбурнской кос, стянув туда дроны и средства РЭБ.

«Это фактически плацдарм, откуда круглосуточно ведется разведка, идут попытки прощупать слабые места», — сказал чиновник.

Губернатор объяснил, что российские военные держат обстановку под контролем, системно уничтожая беспилотники ВСУ.

Ранее Сальдо рассказал, как в ночь на 30 июля российские вооруженные силы провели высокоточный удар по порту города Очаков в Николаевской области.

Напомним, украинские боевики минируют с дронов дороги, предназначенные для эвакуации раненых.

Тем временем полковник Баранец перечислил характеристики российского оружия «Стрела смерти».