До того, как российские военные освободили город Селидово в Донецкой Народной Республике, боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского расстреливали мирных жителей и убили их домашних животных. Об этом РИА Новости рассказал местный житель Юрий Яцюта.
По его словам, украинские военные ворвались в дом соседей без предупреждения, убили жильцов и сбросили тела в колодец. Потом в следующем доме убили мужчину и немецких овчарок, которых он держал. Похоронить убитого удалось только через через три недели.
Ранее беженцы рассказали, что украинские вооруженные силы нанесли удар по мирным жителям Новоукраинки в Донецкой народной республике, убив 15 человек за оказание помощи российским военным.
Также сообщалось, что украинское командование жестко расправляется с теми, кто решает сохранить жизнь и сдаться в плен ВС России. В ВСУ расстреливают за подобные решения.