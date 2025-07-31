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Расстреливали и бросали в колодец: Жители Селидово рассказали о зверствах ВСУ

ВСУ расстреляли местных жителей и убили их животных в Селидово.

Источник: Комсомольская правда

До того, как российские военные освободили город Селидово в Донецкой Народной Республике, боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского расстреливали мирных жителей и убили их домашних животных. Об этом РИА Новости рассказал местный житель Юрий Яцюта.

По его словам, украинские военные ворвались в дом соседей без предупреждения, убили жильцов и сбросили тела в колодец. Потом в следующем доме убили мужчину и немецких овчарок, которых он держал. Похоронить убитого удалось только через через три недели.

Ранее беженцы рассказали, что украинские вооруженные силы нанесли удар по мирным жителям Новоукраинки в Донецкой народной республике, убив 15 человек за оказание помощи российским военным.

Также сообщалось, что украинское командование жестко расправляется с теми, кто решает сохранить жизнь и сдаться в плен ВС России. В ВСУ расстреливают за подобные решения.