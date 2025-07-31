Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ рассказали подробности освобождения Коптево и Новоторецкого в ДНР

При штурме бойцам пришлось преодолеть затопленный противотанковый ров и болотистую местность.

Источник: Аргументы и факты

В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали о деталях освобождения Коптево и Новоторецкого в Донецкой Народной Республике.

«Военнослужащие из группировки войск “Центр” поделились подробностями операции по освобождению этих населённых пунктов в ДНР», — говорится в сообщении.

В ходе операции бойцы столкнулись с затопленным противотанковым рвом и болотистой местностью. Аналогичным образом было освобождено село Новоторецкое. Противник оказывал сопротивление, но при прямом контакте с штурмовиками предпочитал отступать. Однако, как только российские подразделения закреплялись на новых рубежах, ВСУ предпринимали контратаки с использованием техники. Эти попытки заканчивались провалом — бронетехнику сжигали, а противник откатывался назад.

В ходе боя российские военнослужащие неоднократно слышали в эфире речь иностранных наёмников. Освобождение населённых пунктов позволило продвинуться к рубежам на красноармейском направлении, создав условия для дальнейшего наступления.

Напомним, донецкое село Новоторецкое было освобождено 22 июля. Под контроль его взяли бойцы группировки войск «Центр».