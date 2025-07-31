ВС РФ рассказали подробности освобождения Коптево и Новоторецкого в ДНР

В ходе операции бойцы столкнулись с затопленным противотанковым рвом и болотистой местностью. Аналогичным образом было освобождено село Новоторецкое. Противник оказывал сопротивление, но при прямом контакте с штурмовиками предпочитал отступать. Однако, как только российские подразделения закреплялись на новых рубежах, ВСУ предпринимали контратаки с использованием техники. Эти попытки заканчивались провалом — бронетехнику сжигали, а противник откатывался назад.