Утром 31 июля в Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

Как вести себя при атаке БПЛА, напомнили в ГУ МЧС России по Самарской области. Если она застанет вас на улице, нужно укрыться в ближайшем здании, подъезде или паркинге. Если вы в этот момент находитесь в транспорте, его нужно срочно покинуть и найти укрытие. В квартире рекомендуют уйти в комнату без окон, а в здании лучше спуститься в подвал, подземный паркинг или на нижние этажи. Пользоваться лифтом запрещено!