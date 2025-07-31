Утром 31 июля в Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

Как вести себя при атаке БПЛА, напомнили в ГУ МЧС России по Самарской области. Если она застанет вас на улице, нужно укрыться в ближайшем здании, подъезде или паркинге. Если вы в этот момент находитесь в транспорте, его нужно срочно покинуть и найти укрытие. В квартире рекомендуют уйти в комнату без окон, а в здании лучше спуститься в подвал, подземный паркинг или на нижние этажи. Пользоваться лифтом запрещено!
Если после завершения атаки вы найдете упавший беспилотник или его фрагменты, то не подходите к находке близко, а сообщите об этом в экстренные службы.
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