Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении атаки на объекты транспортно-энергетической сферы. Пострадавших нет. В Котельниковском районе нарушено газоснабжение почти у 65 частных домов. Обломки БПЛА упали на железнодорожные пути, временно ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района. В Воронежской области также обошлось без пострадавших. В Ростовской области из-за падения загорелась лесопосадка возле М-4 «Дон», пожар уже потушили. Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.
Силы ПВО за ночь сбили 32 БПЛА над регионами России
В период с 23:20 мск 30 июля до 4:00 31 июля средства ПВО уничтожили и перехватили 11 беспилотников самолетного типа над Волгоградской областью, сообщило Минобороны. По его данным, еще семь БПЛА сбили над Крымом, по пять — над Воронежской и Белгородской областями, по два — над Тамбовской и Ростовской областями.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше