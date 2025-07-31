Семь беспилотников сбили над Крымом

«C 23.20 30 июля до 4.00 31-го дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены семь украинских беспилотников на Республикой Крым, 11 над территорией Волгоградской области, по пять — над Воронежской и Белгородской областями, и по два — над Тамбовской и Ростовской областями», — сказано в сообщении.