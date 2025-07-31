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Семь беспилотников сбили над Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым и еще пять мирных регионов России с воздуха. За ночь было уничтожено З2 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

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«C 23.20 30 июля до 4.00 31-го дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены семь украинских беспилотников на Республикой Крым, 11 над территорией Волгоградской области, по пять — над Воронежской и Белгородской областями, и по два — над Тамбовской и Ростовской областями», — сказано в сообщении.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночной атаки дронов ВСУ в Чертковском районе загорелась лесопосадка возле трассы М-4 «Дон», ландшафтные пожары вспыхнули у поселка Каменка в Кашарском районе и у хутора Семичный в Дубовском районе. На данный момент возгорания потушили.