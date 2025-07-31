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В Волгоградской области тушат пожар после падения обломков БПЛА

На месте падения обломков БПЛА в Волгоградской области тушат траву.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 31 июл — РИА Новости. Пожарные тушат траву на месте падения обломков БПЛА в Суровикинском районе Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили ночью 32 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 11 над территорией Волгоградской области.

«Пострадавших нет. Зафиксированы возгорания сухой травы в Суровикинском районе, которые оперативно устраняются пожарными службами», — заявил губернатор.

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