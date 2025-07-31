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Из-за атаки БПЛА на Волгоградской области нарушено газоснабжение 65 домов

Губернатор Андрей Бочаров прокомментировал ночной прилет вражеских беспилотников.

В ночь на 31 июля вражеские дроны пытались атаковать объекты транспортно-энергетической сферы региона. Силами ПВО нейтрализовано 11 аппаратов противника. В результате массированного прилета БПЛА никто не пострадал.

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«В Котельниковском районе нарушено газоснабжение порядка 65 частных домовладений, специалисты ликвидируют последствия, — приводит слова губернатора Андрея Бочарова пресс-служба администрации Волгоградской области. — Для ликвидации обломков БПЛА, расположенных на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района, работают саперы».

Беспилотники не повредили железнодорожные пути.

Напомним, в ночь на четверг в волгоградском аэропорту действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Такие меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

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