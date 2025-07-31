Из-за атаки БПЛА на Волгоградской области нарушено газоснабжение 65 домов

В ночь на 31 июля вражеские дроны пытались атаковать объекты транспортно-энергетической сферы региона. Силами ПВО нейтрализовано 11 аппаратов противника. В результате массированного прилета БПЛА никто не пострадал.
В Суровикинском районе загорелась сухая трава. Специалисты тушат пожар.
«В Котельниковском районе нарушено газоснабжение порядка 65 частных домовладений, специалисты ликвидируют последствия, — приводит слова губернатора Андрея Бочарова пресс-служба администрации Волгоградской области. — Для ликвидации обломков БПЛА, расположенных на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района, работают саперы».
Беспилотники не повредили железнодорожные пути.
Напомним, в ночь на четверг в волгоградском аэропорту действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Такие меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.