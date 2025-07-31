В аэропорту Волгограда 31 июля ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов минувшей ночью ввели в аэропорту Волгограда.
Как сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта, такие меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.
Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов минувшей ночью ввели в аэропорту Волгограда.
Как сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта, такие меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.