Штурмовик группировки «Восток» уничтожил блиндаж с личным составом ВСУ

Боец из группировки «Восток», известный под позывным «Куст», рассказал РИА Новости о том, как он ликвидировал вражеский блиндаж, в котором укрывались солдаты ВСУ, с помощью самодельного противотанкового устройства.
«Мы подошли к блиндажу, который был расположен в сыром месте, и аккуратно приблизились к нему. У меня была противотанковая мина, которую я немного переделал, вставив в неё универсальный запал от гранаты. Я вытащил этот запал, подошёл к блиндажу и стал ходить по крыше, отодвигая ветки. Не знаю, как они меня не заметили… Я бросил через крышу противотанковую мину в блиндаж, и от него ничего не осталось. Остался только котлован», — рассказал «Куст».
По его словам, в блиндаже у ВСУ было много еды и воды, которые им регулярно доставляли на машинах.
Ранее стало известно, что военный РФ Олег Хомяков спрятался от беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины и украинских солдат в блиндаже противника, а затем ликвидировал группу военных ВСУ.