Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штурмовик группировки «Восток» уничтожил блиндаж с личным составом ВСУ

Российский боец уничтожил блиндаж с личным составом ВСУ с помощью противотанковой мины.

Источник: Аргументы и факты

Боец из группировки «Восток», известный под позывным «Куст», рассказал РИА Новости о том, как он ликвидировал вражеский блиндаж, в котором укрывались солдаты ВСУ, с помощью самодельного противотанкового устройства.

«Мы подошли к блиндажу, который был расположен в сыром месте, и аккуратно приблизились к нему. У меня была противотанковая мина, которую я немного переделал, вставив в неё универсальный запал от гранаты. Я вытащил этот запал, подошёл к блиндажу и стал ходить по крыше, отодвигая ветки. Не знаю, как они меня не заметили… Я бросил через крышу противотанковую мину в блиндаж, и от него ничего не осталось. Остался только котлован», — рассказал «Куст».

По его словам, в блиндаже у ВСУ было много еды и воды, которые им регулярно доставляли на машинах.

Ранее стало известно, что военный РФ Олег Хомяков спрятался от беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины и украинских солдат в блиндаже противника, а затем ликвидировал группу военных ВСУ.