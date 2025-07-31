Штурмовик группировки «Восток» уничтожил блиндаж с личным составом ВСУ

«Мы подошли к блиндажу, который был расположен в сыром месте, и аккуратно приблизились к нему. У меня была противотанковая мина, которую я немного переделал, вставив в неё универсальный запал от гранаты. Я вытащил этот запал, подошёл к блиндажу и стал ходить по крыше, отодвигая ветки. Не знаю, как они меня не заметили… Я бросил через крышу противотанковую мину в блиндаж, и от него ничего не осталось. Остался только котлован», — рассказал «Куст».