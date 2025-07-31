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Над Ростовской областью за ночь уничтожили 11 беспилотников

Над территорией Ростовской области за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает Минобороны России.

В период с 22:20 до 23:15 над регионом уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а в промежуток с 23:20 до 04:00 — еще два.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что за ночь 31 июля БПЛА уничтожили в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Дубовском районах.

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