Над Ростовской областью за ночь уничтожили 11 беспилотников

Об этом сообщает Минобороны России.
В период с 22:20 до 23:15 над регионом уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а в промежуток с 23:20 до 04:00 — еще два.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что за ночь 31 июля БПЛА уничтожили в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Дубовском районах.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше