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За ночь над шестью регионами РФ уничтожили 32 украинских БПЛА

В ночь на 31 июля российские системы противовоздушной обороны сбили 32 украинских дрона.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 32 украинских беспилотных аппарата, летевших в направлении шести регионов страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:20 мск 30.07 до 04:00 мск 31.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество дронов — 11 единиц — сбито над Волгоградской областью. Еще семь беспилотников уничтожено над Крымом, по пять — над Воронежской и Белгородской областями, а также по два аппарата — над Тамбовской и Ростовской областями.

Ранее Министерство обороны России информировало, что российским военнослужащим удалось взять под свой контроль еще два поселка в Донецкой Народной Республике (ДНР) — Бельгийку и Бойковку.

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