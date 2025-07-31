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Российские военные взяли под контроль город Часов Яр

Российские военнослужащие взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В результате наступательных действий “Южной” группировкой войск на Краматорско-Дружковском направлении освобожден город Часов Яр», — проинформировало российское оборонное ведомство.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска создали огневой мешок для украинских военных в квартале Южный в Часовом Яре. По его словам, в ходе продвижения в окрестностях города ВС РФ улучшили позиции в районе Григоровки и Ступочек, а также продвинулись к Майскому.

Город Часов Яр, вместе с окружающими его населенными пунктами, имеет стратегическое значение благодаря своему географическому положению. Он находится рядом с Артемовском, но разделен каналом Северский Донец — Донбасс. Переход под контроль Часова Яра позволит продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации.