Российские военные взяли под контроль город Часов Яр

«В результате наступательных действий “Южной” группировкой войск на Краматорско-Дружковском направлении освобожден город Часов Яр», — проинформировало российское оборонное ведомство.
До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска создали огневой мешок для украинских военных в квартале Южный в Часовом Яре. По его словам, в ходе продвижения в окрестностях города ВС РФ улучшили позиции в районе Григоровки и Ступочек, а также продвинулись к Майскому.
Город Часов Яр, вместе с окружающими его населенными пунктами, имеет стратегическое значение благодаря своему географическому положению. Он находится рядом с Артемовском, но разделен каналом Северский Донец — Донбасс. Переход под контроль Часова Яра позволит продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации.