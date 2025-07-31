Российские военные взяли под контроль город Часов Яр

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска создали огневой мешок для украинских военных в квартале Южный в Часовом Яре. По его словам, в ходе продвижения в окрестностях города ВС РФ улучшили позиции в районе Григоровки и Ступочек, а также продвинулись к Майскому.